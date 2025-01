Dopo una lunghissima attesa, online sono trapelate le informazioni sull’attesissimo processore AMD Ryzen 9 9950X3D, quest’ultimo avrà un clock di boost massimo di 5,65GHz, un TDP di 170W e una singola CCD (Core Complex Die) di 3D V-Cache.

Le specifiche tecniche complete

Il processore offre ben 16 core e 32 thread ed ha un identificativo che lo inquadra come revisione GNR-B0, dove GNR sta per Granite Ridge, nella sezione della cache di livello 3, garantisce ben 96MB + 32MB di cache L3, il che lascia intuire una configurazione prevista per SoC Granite Rapids a due CCD: un CCD dotato di 32MB di cache L3 con un ulteriore die impilato invece da 64MB di 3D V-Cache, l’altro ha solo i classici 32MB.

Lo screenshot trapelato in rete mostra una velocità di clock di base di 4,25GHz e un moltiplicatore di 56,5x, arrivando ad un clock di boost di 5,65GHz, arrivando ad un TDP pari a circa 170W.

Se le caratteristiche in questione dovessero rivelarsi corrette, avremmo davanti agli occhi un processore davvero impressionante che offrirebbe prestazioni top sia nell’uso di tutti i giorni che nel gaming.

questa configurazione rappresenta la prima volta per quanto riguarda AMD, dal momento che l’azienda nel processo produttivo ha deciso di infilare un unico layer di 3D Cache, riducendo in maniera importante i costi di produzione e di conseguenza passando anche il costo del dettaglio per gli utenti, senza però sacrificare le prestazioni che per quanto riguarda la cache miglioreranno in modo esponenziale, andando a rendere questi processori incredibilmente performanti determinate applicazioni.

Tutto ciò che rimane da fare e attendere la presentazione ufficiale per poi toccare con mano i primi computer dotati di questa CPU, l’idea comune è che probabilmente rappresenteranno dei prodotti di consumo di massa a causa di un prezzo decisamente accessibile che sicuramente li caratterizzerà, non troppo basso, ma nemmeno eccessivo.