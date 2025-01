Nel 2024, già segnato da tensioni sindacali per Volkswagen, si aggiunge una pesante ombra. Stiamo parlando di una grossa fuga di dati sensibili che ha coinvolto oltre 800.000 veicoli elettrici. Tra cui i popolari modelli ID.3 e ID.4. Secondo quanto riportato dal settimanale Der Spiegel, le informazioni sottratte riguardano le informazioni personali dei proprietari. Ma anche le loro abitudini quotidiane e i dettagli di localizzazione GPS.

Volkswagen: l’impatto sulla sicurezza e il caso Weippert

La falla, attribuita a una configurazione errata di un server Amazon Cloud, ha lasciato per mesi accessibili info altamente sensibili raccolte dai sistemi connessi delle auto. Tra i dati esposti figurano nomi, numeri di telefono, email e persino percorsi abituali, come visite a ospedali o sedi governative. La gravità della situazione non si limita solo alla sfera privata. Al contrario i dettagli emersi rappresentano un rischio anche per la sicurezza pubblica.

La deputata tedesca Nadja Weippert è una delle figure pubbliche più coinvolte in questa fuga di dati. I suoi movimenti, registrati con precisione, hanno acceso il dibattito sull’impatto della digitalizzazione sulla privacy, specialmente per chi ricopre ruoli istituzionali. Cariad, la divisione tecnologica di Volkswagen, è stata informata del problema il 26 novembre 2024 dal Chaos Computer Club, un gruppo di hacker etici. L’azienda ha assicurato di aver risolto il problema lo stesso giorno. Aggiungendo poi che non sono stati compromessi dati finanziari o password. Le rassicurazioni però non sono bastate a placare le critiche verso la gestione della sicurezza informatica.

Non stiamo parlando poi di un incidente isolato. Recenti violazioni hanno coinvolto anche altri colossi come Toyota e Hyundai. Evidenziando una debolezza strutturale nel settore automobilistico. Insomma, un’epoca in cui i veicoli connessi accumulano e gestiscono enormi quantità di dati, l’intero comparto sembra impreparato alle crescenti minacce digitali. Il caso Volkswagen sottolinea quindi un problema urgente. La protezione dei dati non può essere trascurata, ma deve diventare una priorità. Senza misure adeguate, il rischio per la sicurezza dei clienti e l’immagine delle aziende continuerà a crescere. Il tutto con conseguenze potenzialmente devastanti per l’intero settore.