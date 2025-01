Per quanto riguarda la tecnologia di consumo, uno dei prodotti più attesi dell’anno e senza dubbio la nuova gamma di schede video in arrivo da parte di AMD, la loro famiglia scrive dei video infatti rappresenterà un ottima soluzione soprattutto per quanto riguarda la fascia mainstream del mercato e ovviamente andrà a concorrere con le soluzioni di Nvidia.

AMD svela la sua top di gamma

AMD avrebbe mostrato per errore il design reference della Radeon RX 9070 XT in un post su Reddit, post ovviamente rimosso poco dopo.

La foto in questione mostrerebbe un design a tripla ventola con dell’ventole rinnovate rispetto al passato, queste ultime infatti dovrebbero avere delle linee molto più arrotondate e morbide rispetto alle generazioni precedenti che invece vantavano delle linee più taglienti appuntite, questo in teoria secondo l’azienda dovrebbe migliorare in modo sensibile le prestazioni per quanto riguarda il sistema di raffreddamento.

Ovviamente il sistema di raffreddamento migliorato servirà a supportare in modo adeguato un chip più potente rispetto alla precedente generazione, il design poi a tripla ventola verrà supportato da un insieme di corpi lamellari che faciliteranno lo scambio di calore con l’ambiente esterno e vivente con il chip grafico e saranno parte strutturale di tutto il corpo della scheda.

Ovviamente non rimane che attendere probabilmente la fiera della tecnologia che si terrà a Las Vegas il prossimo 7 gennaio, infatti in tutta probabilità assisteremo all’annuncio ufficiale della nuova serie di schede video che tra l’altro godranno di una nuova nomenclatura dal momento che l’azienda ha deciso di cambiare strategia anche su questa dinamica per rendere i propri prodotti più facilmente riconoscibili all’interno del mercato, ovviamente gli occhi sono tutti puntati sul confronto che avverrà con Nvidia, l’azienda da tempo ha un monopolio sul mercato decisamente indiscutibile e ora vuole anche la fascia mainstream sulla quale invece AMD punta in modo importante.