Arrivano nuovi aggiornamenti per NotebookLM di Google, il quale si aggiorna con delle nuovissime caratteristiche in ambito di intelligenza artificiale. Quest’ultimo avrà con se delle novità davvero spaziali.

Stiamo parlando di nuove interfacce che cambieranno moltissime caratteristiche e funzionalità.

NotebookLM, novità?

Google finalmente aggiorna, anche come già annunciato precedentemente, NotebookLM attraverso una nuova interfaccia e la famosissima Gemini 2.0 Flash. Oltre a questo presente c’è anche una nuova funzione che permetterà di partecipare direttamente al riassunto audio.

Per chi non ricorda cosa è NotebookLM, quest’ultimo è uno strumento di IA generativa che permette di generare note, sommari e molto altro ancora su dei precisi argomenti selezionati. Il tutto è sviluppato dalle fonti che gli sono somministrate.

Parlando di riassunti audio di NotebookLM, questi equivalgono a delle conversazioni che sono effettuate a due generate dall’IA. Cliccando poi sulla scheda Studio e caricando il riassunto sarà possibile selezionare il testo Modalità interattiva(beta). Dopo questo passaggio si potrà avviare la vera e propria conversazione tra gli host cliccando il pulsante Play, posizionato in basso a destra e poi cliccare sul pulsante Partecipa.

Facendo così uno degli host presente vi darà il permesso di partecipare in un modo davvero realistico, come una vera e propria conversazione, nella quale potrete liberamente porre domande, le quali saranno seguite da dalle risposte.

Nella sezione Origini di NotebookLM potrete trovare tutte le varie informazioni centrali per un progetto, in poche parole tutte le fonti che avete caricato, nelle Chat invece potrete interagire con l’IA. Nello Studio sarà possibile trovare il Riassunto audio, aggiungere note o trovare molti altri strumenti.

Va ricordato che Google ha anche voluto introdurre NotebookLM Plus, ovvero una soluzione pensata proprio per aziende ed enti scolastici. Questo piano potrà essere disponibile agli account Google Workspace, dove all’inizio del nuovo anno ovvero del 2025, sarà anche disponibile su Google One AI Premium.