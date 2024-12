Xiaomi sta lavorando allo sviluppo del nuovo Redmi Turbo 4 ma la possibile data di lancio è avvolta dal mistero. Il brand cinese non ha le idee chiare su quando presentare il dispositivo e le indiscrezioni che arrivano sono piuttosto discordanti.

Inizialmente, la conferma del debutto previsto a dicembre 2024 è arrivata da Wang Teng Thomas, General Manager di Redmi. Questa ipotesi era supportata anche dalla dotazione tecnica del device. Infatti, Redmi Turbo 4 sarà spinto da un SoC di nuova generazione appartenente alla serie Dimensity 8 ma non ancor annunciato.

Il chipset realizzato da MediaTek sarà lanciato proprio nel corso di questo mese e lo smartphone Xiaomi sarà il primo a poterlo equipaggiare. Tuttavia, al momento in cui si sta scrivendo, non sono disponibili informazioni ufficiali.

Il lancio di Redmi Turbo 4 era previsto a dicembre ma Xiaomi potrebbe aver scelto di rinviare la presentazione ufficiale

Inoltre, un nuovo aggiornamento condiviso sempre da Wang Teng Thomas lascia intendere che potremo non vedere il Redmi Turbo 4 a breve. Il General Manager ha risposto ad un utente sui social in merito ai futuri device in arrivo e alle relative presentazioni.

Il portavoce di Xiaomi ha commentato indicando che “i piani sono cambiati” non entrando ulteriormente nel dettaglio. Possiamo immaginare che l’evento di lancio previsto a dicembre per il Redmi Turbo 4 potrebbe aver subito un ritardo per motivi a noi non noti.

Le nuove indiscrezioni indicano che il possibile lancio potrebbe avvenire a gennaio 2025 e una delle motivazioni potrebbe essere legata alla famiglia Redmi K80. L’azienda non vorrebbe sovrapporre due famiglie molto amate dal pubblico e causare un calo delle vendite per entrambe le serie.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il Turbo 4 è un device da tenere in considerazione data la scheda tecnica di alto livello. Lo schermo OLED supporta la risoluzione da 1.5K e il SoC Dimensity 8400 garantirà le prestazioni supportato dalla GPU Immortalis-G720 MC7.