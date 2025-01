WhatsApp, il colosso della messaggistica istantanea, si prepara a lanciare due nuove funzionalità. Le quali promettono di migliorare l’esperienza d’uso degli utenti sulla versione web della piattaforma. La prima novità è un sistema di assistenza innovativo, denominato “Chatta con noi”. Questo strumento è stato progettato per risolvere una delle principali difficoltà. Ovvero ottenere supporto tecnico in modo rapido ed efficace.

WhatsApp: strumenti contro le fake news, arriva la ricerca inversa delle immagini

Grazie a questa funzione, l’assistenza di WhatsApp sarà accessibile direttamente dalla sezione Aiuto. Eliminando così la necessità di navigare tra lunghe liste di domande frequenti. Il sistema utilizzerà inizialmente l’IA per fornire risposte immediate alle richieste più comuni. Ma, se la questione dovesse risultare più complessa, si verrà indirizzati ad un operatore umano. Così da garantire un supporto più personalizzato. Tale approccio rappresenta un netto miglioramento rispetto ai metodi tradizionali. I quali sono spesso criticati per i tempi di attesa e la complessità del processo. Con un semplice click, sarà quindi possibile ottenere assistenza senza inutili perdite di tempo.

L’altra grande novità riguarda la sicurezza, un aspetto sempre più centrale nel mondo digitale. A tal proposito, WhatsApp sta introducendo la ricerca inversa delle immagini. Una funzione che consentirà di verificare la provenienza delle foto ricevute in chat. Attraverso un pulsante dedicato, chiamato “Ricerca sul Web”, potrete caricare l’immagine su Google per confrontarla con i risultati trovati online.

Questo strumento si rivela dunque particolarmente utile. Soprattutto in un’epoca come la nostra, in cui le fake news e le immagini manipolate si diffondono rapidamente. La possibilità di verificare l’autenticità delle notizie e i file multimediali direttamente dalla piattaforma consente di prendere decisioni più informate. Oltre che di evitare di condividere contenuti non verificati. Questa opzione, già in fase di test su Android, sarà presto disponibile anche per la versione web dell’app. Detto ciò non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.