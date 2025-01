Bluesky, il social network creato da Jack Dorsey, ha introdotto una funzione che molti utenti conoscono bene, i trending topics. Questo strumento, celebre su Twitter (ora X), è disponibile sulla piattaforma come “regalo di Natale” per gli iscritti, sia nuovi che di lunga data. L’annuncio è stato accolto con una miscela di entusiasmo e scetticismo, riflettendo l’opinione pubblica.

Bluesky: Pareri divisi, opportunità o rischio?

Per accedere ai trend di Bluesky, basta cliccare sull’icona di ricerca nella barra inferiore dell’app mobile. Invece, per chi utilizza il desktop, bisogna controllare la barra laterale destra. Ma per chi trova questa funzione poco utile o fastidiosa, è possibile disattivarla attraverso le impostazioni. Nonostante ciò, tale aggiunta segna un importante passo avanti per Bluesky. In quanto la piattaforma punta a replicare alcune delle caratteristiche più amate di Twitter, rafforzando così il legame con i suoi utilizzatori.

La funzione, al momento, è in fase beta e disponibile esclusivamente in lingua inglese. Bluesky ha dichiarato che questo è solo il primo passo e che migliorerà il servizio basandosi sui feedback ricevuti. I pareri degli utenti sono infatti fondamentali. La reazione delle persone però non si è fatta attendere. Alcuni apprezzano l’introduzione, ritenendo che i trending topics siano l’elemento che mancava per rendere la piattaforma più competitiva. Ma non tutti ne sono entusiasti. Alcuni considerano i trend un elemento problematico, legato a dinamiche tossiche già viste su Twitter. Infatti molti parlano di questa opzione come la parte peggiore dell’altro sito (X).

Ad ogni modo Bluesky, ha da poco superato i 20 milioni di utenti ed è in piena espansione. Con questa mossa, cerca di attrarre nuovi iscritti e fidelizzare quelli attuali. Pur trovandosi ad affrontare le sfide di un mercato dominato da concorrenti davvero agguerriti. Di piattaforme simili ad oggi, ne esistono molte, decidere quale sarà la preferita spetta solo ai suoi iscritti e alla loro esperienza d’uso.