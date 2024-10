WhatsApp Beta continua a rinnovarsi per migliorare l’esperienza degli utenti. Tra le ultime novità introdotte nella versione di prova dell’app per Android, spicca una funzionalità specifica. La quale è stata pensata per rendere più sicura la condivisione dei link. Con l’aggiornamento 2.24.22.19, ora le persone potranno verificare l’attendibilità dei link ricevuti nelle chat. Funzione più che utile in un periodo in cui le truffe digitali sono sempre più frequenti.

WhatsApp: notifiche per gli aggiornamenti di Stato, come non perdere contenuti importanti

Per accedere a questa nuova modalità, è sufficiente una pressione prolungata su un link ricevuto. WhatsApp mostrerà un menù contestuale, offrendo la possibilità di copiare il link, aprirlo, o effettuare una ricerca rapida su Google per verificarne l’affidabilità. Tale innovazione risponde alle esigenze di maggiore sicurezza degli utilizzatori della piattaforma. Spesso insicuri sulla legittimità dei link che ricevono, fornendo un sistema integrato per controllarne l’origine.

Oltre alla funzione di controllo dei link, WhatsApp Beta introduce anche un’altra utile novità. Ovvero le notifiche per gli aggiornamenti di stato. Disponibile nella versione 2.24.22.21, questa opzione consente di ricevere avvisi dedicati per i nuovi aggiornamenti di stato condivisi dai propri contatti preferiti. Attraverso le impostazioni, all’interno della sezione Notifiche, gli utenti possono scegliere di attivare questa funzione. In particolare per visualizzare promemoria ogni volta che i contatti selezionati aggiornano il proprio stato.

L’opzione si rivela particolarmente comoda per chi desidera restare aggiornato sui contenuti delle persone con cui interagisce più frequentemente o che ritiene importanti. Con questa scelta, WhatsApp risponde alla crescente richiesta di non perdere aggiornamenti rilevanti. Lasciando comunque la possibilità di attivare o disattivare la funzione in base alle proprie esigenze. Grazie a queste novità, la piattaforma di messaggistica Beta per Android rafforza ulteriormente l’accessibilità e la sicurezza. Andando sempre più incontro alle aspettative dei clienti. Oltre che a consolidare la sua posizione come una delle applicazioni più complete e sicure.