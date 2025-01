Una delle notizie più sconcertanti nel panorama della tecnologia di consumo degli ultimi mesi è stata senza alcun dubbio la problematica riscontrata dagli ultimi processori di Intel in merito alle prestazioni, la stessa azienda è rimasta sorpresa e ha deciso di indagare a fondo per capire se le su CPU fossero davvero poco prestanti o se ci fossero alcuni problemi da risolvere per ottenere il massimo possibile dal proprio hardware, l’azienda ha inquadrato cinque problematiche risolvendone immediatamente quattro e lavorando poi sull’ultima in modo da ottenere il massimo delle performance dai propri modelli di punta.

Dopo le analisi condotte dagli ingegneri di Intel, l’azienda ha dichiarato di essere intenzionato a rilasciare il prima possibile degli aggiornamenti appositi per risolvere i problemi e migliorare sensibilmente le prestazioni, tali aggiornamenti erano previsti più in là, ma a quanto pare stanno arrivando in anticipo rispetto alla tabella di marcia, l’azienda infatti sta già rilasciando l’update ai produttori di schede madri che aggiorneranno i BIOS dei loro modelli.

Update in arrivo

Il noto colosso della tecnologia sta rilasciando l’update per le schede madri Z890 con il microcodice 0x114 e il firmware CSME 1854v2.2 aggiornato.

Quest’ultimo aggiornamento risolve l’ultimo problema in merito alle prestazioni, consentendo dunque a chi lo effettua di ottenere il massimo in termini di stabilità e performance dei propri processori Arrow Lake, l’aggiornamento però è stato distribuito ai vari produttori che ora lo stanno offrendo ai clienti finali in versione beta tramite canali non ufficiali, dunque se volete aggiornare, dovete prestare molta attenzione a cosa installate, onde evitare di peggiorare la situazione o addirittura rendere il vostro pc non funzionante.

Ovviamente molto presto gli aggiornamenti arriveranno anche in versione ufficiale e definitiva per tutti quanti, sicuramente si tratta di una notizia positiva all’interno di un contesto molto delicato, soprattutto per Intel e il suo mercato.