OpenAI sta affrontando una serie di ostacoli nello sviluppo di GPT-5, noto internamente come “Orion”. Nonostante le aspettative iniziali puntassero al lancio per metà 2024, il progetto ha accumulato ritardi significativi. Le difficoltà principali emergono durante le fasi di addestramento del modello.

OpenAI ha già effettuato almeno due cicli di training di notevole importanza, ma i risultati non erano all’altezza delle aspettative dei ricercatori. Il principale problema emerso da queste sessioni di training sono: la qualità e la diversificazione dei dati che, oltre ad essere risultate inadeguate, andrebbero a limitare la capacità di apprendimento del modello.

Un esempio emblematico è il training “Arrakis”, avviato a metà del 2023. Questo tentativo ha evidenziato problemi di elaborazione che, di conseguenza, hanno sollevato dubbi riguardanti i tempi necessari per il completamento dei futuri cicli di addestramento.

Non solo i cicli di training deludenti, ma anche alcuni cambiamenti nel team hanno influenzato lo sviluppo di GPT-5

Lo sviluppo è stato ulteriormente complicato da alcuni cambiamenti ai vertici di OpenAI. Con l’uscita di figure di spicco come Ilya Sutskever, co-fondatore e Chief Scientist, e Mira Murati, CTO, l’azienda ha subito una perdita di leadership strategica. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha spiegato che parte dei ritardi è dovuta all’attenzione dedicata a GPT-o1, un modello concepito per applicazioni scientifiche e accademiche.

Mentre OpenAI si ferma, i concorrenti avanzano rapidamente. Amazon ha intensificato il supporto ad Anthropic, investendo complessivamente 8 miliardi di dollari. Anche xAI di Elon Musk ha potenziato il supercomputer Colossus per raggiungere livelli più elevati di potenza computazionale. Con una situazione così dinamica, lo sviluppo di GPT-5 rischia di frenare ulteriormente, sollevando interrogativi sul futuro di OpenAI e sulla corsa all’AI. Come si evolverà la situazione solamente il tempo può dirlo, noi sappiamo la partita tra le varie fazioni e forze in gioco è aperta su più fronti.