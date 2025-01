Dopo la recente presentazione della Magic7 series, è in arrivo anche la versione sviluppata in collaborazione con Porsche. Questa versione andrà a migliorare diverse specifiche tecniche del Magic7 Pro, specifiche che sono già impressionanti.

Il Magic7 RSR Porsche Design presenta un display OLED LTPO da 6,8 pollici, caratterizzato da un’elevatissima luminosità e protetto da un vetro proprietario che, secondo l’azienda, offre una resistenza superiore alla media contro graffi e urti. Una colonna portante del dispositivo è il potentissimo SoC, lo Snapdragon 8 Elite da 4,32 GHz.

Nel comparto fotografico spicca il teleobiettivo a periscopio da 200 MP: nonostante lo zoom ottico sia limitato a 3x, l’altissima risoluzione consente di ottenere immagini di qualità anche a livelli di zoom superiori. Poiché il design del modulo fotografico posteriore include una finta quarta fotocamera, inserita per dare più simmetria all’estetica, potrebbe risultare discutibile.

La ricarica rapida via cavo, pur essendo veloce, non è tra le migliori del mercato, mentre la ricarica wireless eccelle con i suoi 80 watt, superando così la media dei dispositivi presenti in Europa. L’Honor Magic7 RSR Porsche Design supporta anche la connettività satellitare bidirezionale, peccato che è compatibile esclusivamente con i satelliti cinesi Beidou, rendendola inutilizzabile in Europa qualora venisse distribuito nel nostro mercato.

Honor Magic7 RSR Porsche Design: le configurazioni

Per quanto riguarda le colorazioni, lo smartphone sarà disponibile in due colori ispirati a quelli già disponibili per le vetture di casa Porsche:

Provence Purple , un viola disponibile per l’elettrica Taycan

l’elettrica Agate Ash, un grigio applicata alla sportiva 911 (992) .

In Cina viene proposto con due configurazioni:

Magic7 RSR Porsche Design 16+512 GB a 7.999 yuan (circa 1.050 euro )

) Magic7 RSR Porsche Design 24 GB + 1 TB a 8.999 yuan, (circa 1.190 euro).

Ora non ci resta che attendere e sperare di poterlo presto vedere anche in Italia, sebbene siamo consapevoli che con il cambio attuale, il prezzo potrebbe essere ben superiore a quello mostrato a schermo.