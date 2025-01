LG, il noto marchio produttore di dispositivi elettrici ed elettronici, sta seguendo il grande trend di quest’anno. Il trend in questione sembra riguardare l’adozione sugli elettrodomestici di schermi molto grandi. Lg, molto probabilmente, ha seguito da subito la moda perchè ha progettato e relativamente annunciato un microonde con uno schermo dalla bellezza di ben 27 pollici. Quest’ultimo verrà esibito per la prima volta durante l’evento internazionale di Las Vegas, il CES.

Il microonde della LG prende le somiglianze di un monitor.

LG, ha progettato il Signature Microwave, questo nuovo microonde dotato di un grande schermo LCD di 27 pollici ha anche degli altoparlanti integrati. Ormai abbiamo capito che si è alzato il livello della battaglia tra Samsung e LG per progettare degli elettrodomestici in dei dispositivi multimediali. Ormai a breve sapremo come i nuovi consumatori che acquisteranno questi dispositivi reagiranno a questo nuovo trend. Il nuovo microonde si aggiunge alla lista dei dispositivi di nuova generazione della famiglia Signature, questi infatti includono altri tipi di dispositivi. Della famiglia Signature c’è il frigorifero con touchscreen OLED trasparenti e ci sono lavatrici e asciugatrici che hanno degli LCD leggermente più piccoli. Lg ha adottato gli schermi LCD su questi elettrodomestici per gestire i dispositivi dalla smart home LG ma anche per accedere a diversi contenuti e controlli multimediali. Un esempio è il controllo dei tempi di cottura se si usa il forno della stessa linea del Signature Microwave in sinergia con quest’ultimo.

Lo schermo come citato prima può essere usato per la proiezione di contenuti multimediali di vario tipo, perfino la pubblicità. Questi elettrodomestici hi-tech sono adottati da LG per generare profitti continui, infatti saranno piattaforme di servizi come annunciato dalla casa produttrice. Infatti LG ha iniziato a mostrare annunci pubblicitari a schermo intero sui televisori in modalità standby, forse in un prossimo futuro se adotteremo questi dispositivi potremmo avere degli annunci pubblicitari anche mentre si cucina.