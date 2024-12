OpenAI ha deciso di sorprendere gli utenti più esigenti con il lancio di ChatGPT Pro. Ovvero, un piano pensato per chi cerca il massimo dall’intelligenza artificiale. Con un costo di circa 190€ al mese, gli abbonati ottengono accesso esclusivo alla versione potenziata del modello o1, oltre a GPT-4 e Advanced Voice. Questo piano si rivolge in particolare ai professionisti e i ricercatori che devono affrontare compiti complessi. Grazie a risorse computazionali avanzate che migliorano l’efficienza.

Il modello ChatGPT o1 rivoluziona l’intelligenza artificiale

Il programma include anche il GrantChatGPT Pro, con dieci borse di studio per ricercatori e medici. Un’iniziativa che OpenAI spera di estendere anche ad altre discipline. Ma non è tutto. Infatti, sono in arrivo anche nuove funzionalità per ChatGPT, come la navigazione web e il caricamento di file. L’azienda punta sull’integrazione del modello o1 nelle API, che offriranno strumenti avanzati come vision e output strutturati. Aprendo così la strada a soluzioni innovative per aziende e sviluppatori.

Il protagonista indiscusso delle novità è senz’ altro o1. Il nuovo modello AI che promette di cambiare il modo in cui le persone interagiscono con le macchine. Dopo una fase di test riservata a pochi eletti, o1 è ora disponibile per tutti gli utenti Premium. In più, dalla prossima settimana, sarà accessibile anche ai piani Enterprise ed Edu. Le sue prestazioni segnano un netto miglioramento. Si parla infatti di una riduzione del 34% degli errori nelle situazioni più complesse rispetto alla versione precedente.

Grazie a capacità avanzate di analisi visiva, o1 può interpretare documenti, grafici e fotografie con precisione sorprendente. Tale funzionalità apre nuove possibilità in settori come la medicina, il design e la gestione dei dati. Anche la velocità è stata migliorata, garantendo interazioni più fluide e immediate. Insomma, con tutte queste innovazioni, OpenAI conferma il suo ruolo di leader nel mondo dell’IA. Gettando le basi per un futuro sempre più integrato e funzionale.