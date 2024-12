LG ha annunciato l’arrivo del suo nuovo OLED T negli Stati Uniti. Il nuovo dispositivo trasparente rappresenta una vera e propria innovazione. Il dispositivo combina innovazione estetica e funzionalità avanzate per ridefinire il concetto di intrattenimento domestico. La caratteristica principale del nuovo dispositivo è il suo schermo trasparente. Quest’ultimo, all’occorrenza, si trasforma in un classico pannello opaco grazie a un celino motorizzato situato dietro il display. Tale soluzione permette di utilizzare il TV LG non solo come strumento per la visione, ma anche come elemento decorativo.

Nuova TV “trasparente” di LG

Quando non è in uso il televisore può “scomparire“. Lasciando spazio alla luce naturale e creando un effetto unico nel suo genere. Progettato con un pannello OLED 4K e dotato del potente processore a11, l’OLED T garantisce immagini di qualità straordinaria. Grazie al supporto della Zero Connect Box wireless, tutte le sorgenti audio e video possono essere collegate senza l’ingombro di cavi visibili. Dettaglio che rende l’installazione elegante e minimalista. Inoltre, una versione ottimizzata del sistema operativo webOS aggiunge nuove funzionalità interattive. Come una barra inferiore sempre attiva consente di visualizzare widget e animazioni sfruttando la trasparenza dello schermo.

Nonostante il prezzo d’élite di 60.000 dollari (tasse escluse), il prodotto si rivolge a una nicchia di utenti disposti a investire in un oggetto unico. LG ha dimostrato con modelli precedenti come l’OLED R “arrotolabile” che l’innovazione non ha limiti. Il design definitivo dell’OLED T, presentato con un mobile a scaffale laterale opzionale, sottolinea l’attenzione al dettaglio e alla personalizzazione dell’esperienza utente. L’arrivo di tale televisore segna un nuovo capitolo nella storia dell’home entertainment. Aprendo la strada a soluzioni che uniscono estetica, tecnologia e sostenibilità. In un mondo in cui il confine tra funzionalità e design è sempre più sfumato, LG OLED T non è solo un TV, ma una visione del futuro.