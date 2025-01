Anche quest’anno WindTre rimane l’unico operatore tramite il quale è possibile ottenere uno smartphone senza dover sborsare alcun centesimo. Le sue offerte con smartphone incluso a partire da 0€ hanno riscosso un gran successo, invogliando così il gestore a mantenerle in listino. I nuovi clienti, dunque, hanno ancora la possibilità di attivare una delle offerte del momento e ricevere contenuti abbondanti, un’ottima connettività e uno smartphone gratis.

WindTre Unlimited 200 5G: attivazione, servizi inclusi e costo

La WindTre Unlimited 200 5G Easy Pay è soltanto una delle offerte con smartphone incluso attualmente disponibili. La tariffa è tra le migliori per via della straordinaria quantità di contenuti inclusi nel prezzo. Infatti, i nuovi clienti possono attivarla e ricevere ogni mese:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’Estero

Giga illimitati in 5G full speed

Call center senza attese

Il costo previsto per il rinnovo mensile ammonta a soli 14,99 euro e include uno smartphone 5G per il quale non sarà necessario affrontare alcuna spesa iniziale né costi aggiuntivi. Lo smartphone proposto da WindTre è il Motorola Moto Edge 50 Neo ma i clienti hanno la possibilità di cambiare dispositivo scegliendo tra le numerosissime proposte presenti in listino. Qualora si decidesse di cambiare smartphone i costi potrebbero però subire delle modifiche e prevedere una rata mensile extra da sostenere, che varierà in base al modello scelto; e un costo iniziale, da sostenere al momento dell’acquisto.

L’attivazione potrà essere effettuata online, con ritiro della SIM e del dispositivo presso uno dei punti vendita abilitati o direttamente in negozio. I costi previsti dovranno essere necessariamente saldati tramite carta di credito o PayPal. Dunque, al momento dell’acquisto sarà fondamentale indicare l’opzione di pagamento tramite la quale si intende affrontare le spese poiché non sarà possibile far ricorso al pagamento tramite credito residuo.