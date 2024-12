Il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm SM8750 sarà integrato in numerosi flagship Android, tra cui le serie Galaxy S25 e OnePlus 13. Una fuga di notizie suggerisce che l’azienda potrebbe lanciare la seconda generazione del nuovo chip prima del previsto.

La produzione del chipset sta raggiungendo tempi record, indicando che Qualcomm potrebbe lanciarlo in anticipo rispetto al modello di prima generazione di qualche mese fa. Tuttavia, l’azienda non ha specificato quando debutterà il nuovo SoC. Per il momento sono solo voci di corridoio. Richiamando molte delle caratteristiche chiave dello Snapdragon 8 Elite precedente, il prossimo chip sarà basato su un sistema a 3 nm. Le prestazioni della GPU dovrebbero superare quelle del loro predecessore, anche se non si sa ancora con esattezza di quanto.

Snapdragon 8 Elite, il nuovo SoC di prossima generazione sembra già pronto al suo lancio sul mercato

È ancora troppo presto per avere informazioni a sufficienza a riguardo, ma un lancio anticipato del SoC di punta di Qualcomm sembra ormai certo secondo alcune fonti. Ciò implicherebbe anche più dispositivi che lo utilizzeranno già nei prossimi mesi o entro la fine del 2025. Ricordiamo che, nel frattempo, lo Snapdragon 8 Elite di prima generazione deve ancora arrivare nella maggior parte dei mercati globali. Questa situazione di stallo cambierà a breve stando agli ultimi annunci. In questo caso non è da escludere che l’azienda decida di rinviare il lancio del nuovo chipset per focalizzarsi sul modello precedente prima di passare del tutto a quello successivo.

Unico punto a sfavore del nuovo chipset, che il nuovo Snapdragon 8 Elite oltre ad essere più prestante sarà anche più costoso. I costi elevati sono dovuti ad un aumento dei prezzi di produzione, che potrebbero essere in parte compensati dall’aumento delle prestazioni ma avranno ugualmente delle conseguenze – e non solo per l’azienda. Questi costi di produzione più alti, infatti, incideranno inevitabilmente anche sui portafogli dei consumatori. Per queste ragioni, i prossimi dispositivi Android di punta potrebbero già includere il SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, ma potrebbero anche costare molto di più.