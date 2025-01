Se con l’inizio del nuovo anno avete voglia di cambiare promozione sul vostro smartphone, sicuramente questo è uno dei momenti migliori, i vari provider telefonici italiani stanno infatti aggiornando i loro cataloghi per offrire al pubblico offerte sempre più ricche di possibilità a prezzi decisamente competitivi, tra questi ovviamente un nome di spicco è rappresentato da ho mobile, quest’ultimo infatti garantisce promozioni di primissimo livello da quasi un decennio a tutti i suoi clienti.

Il provvedere in questione si impegna costantemente a mantenere i propri servizi sempre al passo coi tempi e con tutte le features essenziali per risultare competitivo ad ogni livello, non a caso la scorsa estate ha introdotto anche la connettività 5G attivata di default in alcune delle sue promozioni, in modo da stimolare la clientela ad attivare le sue offerte.

Le offerte disponibili

Sul suo sito ufficiale attualmente sono disponibili tre promozioni pensate per accontentare ogni fascia di utenza, la prima a 6,99 € garantisce a chi decide di attivarla ben 150 GB di traffico dati in 4G con minuti ed SMS limitati, la seconda invece offre a soli 8,99 € ben 200 GB di traffico dati in 4G con minuti ed SMS illimitati e per ultima abbiamo la promozione a 9,99 € al mese che offre sempre 200 GB di dati ma in connettività 5G sempre con minuti ed SMS illimitati.

La caratteristica che accomuna tutte e tre le promozioni e che queste sono pensate per coloro che effettuano la portabilità del numero presso il provider viola, in tal caso infatti il costo di attivazione sarà di 2,99 €, in caso contrario invece salirà a 29,90 €, prima di procedere dunque controllate di provenire da un operatore supportato guardando la lista presente nella pagina delle tre promozioni.

Per il resto, effettuare l’attivazione online è molto semplice dal momento che vi basterà seguire i passi indicati sul sito ufficiale di ho mobile.