Uno dei prezzi più interessanti e convenienti delle ultime settimane è stato applicato su Amazon per coloro che vorranno acquistare il Samsung Galaxy A35, modello di fascia medio-bassa che oggi viene a costare addirittura meno di 250 euro, senza vincoli particolari o limitazioni da segnalare.

Il prodotto nasce per stupire, e per offrire al consumatore finale la più rapida via d’accesso alle prestazioni, a partire ad esempio dal display da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, ed una densità di 390 ppi, il tutto appoggiandosi alla solita ottima tecnologia Super AMOLED, che permette di estendere il refresh rate fino a 120Hz. Il processore è della famiglia Samsung Exynos, stiamo parlando di un buon Exynos 1380, octa-core con frequenza di clock massima a 2.4GHz, che viene affiancato dalla GPU Mali-G68, oltre a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che risultano essere espandibili con microSD fino a 1TB).

Iscrivetevi subito al canale Telegram dedicato ad Amazon, dove trovate i codici sconto Amazon gratis in esclusiva assoluta, ed una serie infinita di prezzi bassi.

Amazon: prezzo dimezzato su Samsung Galaxy A35

Oggi potete pensare di acquistare questo smartphone con un risparmio assolutamente non da poco, infatti la spesa che l’utente si ritrova a sostenere per il suo acquisto è decisamente migliore del previsto, con un investimento finale di 236,50 euro, considerando sempre spedizione gratuita a domicilio e possibilità di fruire di una variante completamente sbrandizzata. Premete questo link per l’acquisto.

Le sue dimensioni, considerando gli standard a cui oggi siamo abituati, sono tutt’altro che proibitive, raggiungono difatti 161,7 x 78 x 8,2 millimetri, con un peso di 209 grammi, che ne facilita sicuramente lo spostamento ed il posizionamento ad esempio all’interno di una tasca. Il comparto fotografico è rappresentato, nella parte posteriore, da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 5 megapixel ed un angolo di ripresa di 123 gradi.