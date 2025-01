Le smart TV LG sono, a detta della maggior parte degli utenti, in assoluto tra le migliori in circolazione, di conseguenza ci ritroviamo ad avere tra le mani una delle migliori offerte del momento, proprio perchè offre al consumatore la possibilità di godere di un risparmio di 400 euro sul suo acquisto direttamente su Amazon.

Il modello di cui vi stiamo parlando è l’OLED55C46LA, appartenente alla serie C4, lanciata precisamente nel corso del 2024 (quindi molto recente), trattasi di un terminale con display da 55 pollici di diagonale, ed appunto tecnologia OLED, che permette di raggiungere una risoluzione massima in 4K, sfruttando il processore alpha9 gen7. Il sistema operativo installato è webOS 24, la versione più recente, con possibilità di installare tutte le principali applicazioni di streaming, tra cui ad esempio troviamo Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e similari.

Smart TV LG: il suo prezzo è ridicolo su Amazon

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per l’acquisto di questa smart TV è decisamente convincente e conveniente, infatti il suo listino iniziale sarebbe di 1799 euro, ma per festeggiare il nuovo anno, Amazon ha deciso di fare un regalo agli utenti, con uno sconto effettivo del 25%, corrispondente a circa 350 euro in meno, per arrivare così ad un investimento finale di 1349 euro. Acquistatela subito qui.

Uno dei suoi più grandi pregi, oltre appunto alla qualità generale, è la possibilità di godere di una risoluzione decisamente elevata, pari al 4K, con un refresh rate che può raggiungere addirittura i 144Hz. Il prodotto è inoltre compatibile con VRR (grazie alla presenza della HDMI 2.1 nella parte posteriore), quindi frame rate variabile, e GSync, potendolo controllare senza problemi con l’ausilio della propria voce, grazie al supporto ad Amazon Alexa.