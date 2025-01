Tutti gli utenti che ogni giorno utilizzano WhatsApp d’ora in avanti dovranno prestare attenzione ad un nuovo pericolo che si sta diffondendo in rete sempre di più, stiamo parlando dei tentativi di truffa che arrivano direttamente in chat all’interno della propria casella WhatsApp, sembra infatti che i truffatori da un paio di settimane a questa parte abbiano capito che utilizzare la nota piattaforma di messaggistica istantanea sia molto più redditizio rispetto ai classici mezzi di contatto come mail ed SMS.

I truffatori hanno infatti l’obiettivo di estorcere informazioni sensibili alle vittime utilizzando strategie di ingaggio ben studiate che portano chi ci casca a consegnare informazioni come i propri dati anagrafici o i codici del conto corrente con le proprie mani senza rendersene conto, le conseguenze sono ovviamente terribili e soprattutto irreversibili.

Moltissimi utenti in Italia ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi dietro i quali in tutta probabilità si cela una di queste truffe, veniamo insieme tutti i dettagli per non cascarci ed evitare qualsiasi tipo di problema.

I messaggi truffa

I messaggi in questione arrivano all’improvviso senza nessun tipo di preavviso e nel corpo testo mostrano una banale richiesta di attenzione da parte della vittima, questi messaggi arrivano da un utente sconosciuto non presenti in rubrica il cui prefisso è decisamente poco comune ma non solo, grazie WhatsApp possiamo verificare infatti che il numero non condivide nessun gruppo con noi e il paese di origine è altrettanto inaspettato come il prefisso.

Se dovessero essere presenti tutti questi elementi, potete avere la certezza di essere davanti a un tentativo di truffa bello e buono, molto pericoloso, di conseguenza la cosa migliore da fare e non rispondere e bloccare immediatamente il numero che vi ha contattato per evitare ulteriori tentativi di truffa, non rispondere essenziale per evitare di far scattare il meccanismo truffaldino ai vostri danni.