La smart TV non è più un desiderio recondito ed irraggiungibile, ma un prodotto che a tutti gli effetti gli utenti possono inserire all’interno della propria abitazione, senza problemi o pensieri particolari. Uno dei prodotti maggiormente scontati dell’ultimo periodo è realizzato da TCL, stiamo parlando del odello 55T8A.

Il device è caratterizzato dalla presenza di un display da 55 pollici di diagonale, stiamo parlando a tutti gli effetti di un QLED di ottima qualità, che supporta alcune delle tecnologie migliori in circolazione. Tra queste annoveriamo sicuramente il VRR, acronimo di variabile frame rate (frame rate variabile), che permette di raggiungere una fluidità addirittura di 144Hz, con Full Array Local Dimming. Alla base è presente il sistema operativo Google TV, il che permette senza problemi di installare tutte le applicazioni di streaming, riuscendo così a godere dei servizi tanto amati, senza difficoltà (è presente il Google Play Store).

Smart TV TCL: l’occasione su Amazon con il prezzo più basso

Lo sconto disponibile in questi giorni su Amazon è davvero da urlo, infatti la promozione che è stata attivata, oltre che resa disponibile per ogni consumatore, prevede una ulteriore riduzione di quasi 150 euro sul prezzo più basso raggiunto negli ultimi 30 giorni. Quest’ultimo, che non è il listino, sarebbe di 636,26 euro, ma la spesa che l’utente oggi si ritrova a sostenere equivale direttamente a 479 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Come molti di voi potranno immaginare, la massima risoluzione che si può raggiungere è il 4K HDR Pro 1000, che viene unito alla tecnologia Quantum Dot, per una resa davvero unica nel proprio genere. La base di appoggio è posizionata esattamente al centro del televisore, anche se non lo alza più di tanto dalla superficie, mantenendo ad ogni modo cornici veramente sottilissime su tutti i lati.