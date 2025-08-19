WhatsApp: se vi aggiungono a questo gruppo attenti ai risparmi

Il social di messaggistica più utilizzato da tutti noi e probabilmente anche in tutto il mondo senza ombra di dubbio e WhatsApp, la piattaforma tinta di verde mantené infatti un bacino di utenti a dir poco assoluto diventato enorme nel corso degli ultimi anni grazie soprattutto al lavoro del team di sviluppo che costantemente si impegna a tenere aggiornata la piattaforma con tutte le funzionalità all’ultimo grido che gli utenti necessitano di disporre costantemente, questa politica ha permesso nel corso degli anni a ‎WhatsApp di raggiungere un’utenza miliardaria che sicuramente rappresenta un traguardo che in pochi possono vantare.

Questa enorme popolarità purtroppo però mostra anche un lato oscuro purtroppo ormai evidente a molte persone, WhatsApp è diventato il focolaio di numerose tonfi online dal momento che i truffatori sfruttano le norme mole di utenza disponibile per poter attaccare molte più persone nello stesso tempo, caratteristica che ovviamente con i mezzi di comunicazione standard non è accessibile, di conseguenza le truffe online sono ormai esplose su WhatsApp e non sembrano dare segni di cedimento.

L’obiettivo dei truffatori ovviamente rimane sempre lo stesso, ingannare le vittime per riuscire ad ottenere informazioni private come i codici di accesso bancari o addirittura derubarle in modo diretto, questo è quello che stanno cercando di fare i truffatori in una nuova Truffa entrata in circolazione in Italia, scopriamo come.

La truffa a nome YouTube

La tuffa di cui vi parliamo oggi esordisce con un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti da un utente sconosciuto che vi proporrà poi facili guadagni svolgendo piccoli compiti come mettere like per l’appunto ad un video YouTube, i guadagni arrivano veramente dal momento che i truffatori effettuano piccoli bonifici in favore delle ignare vittime, dopo alcuni bonifici però i truffatori proporranno al malcapitato di inviare a sua volta qualche centinaio di euro con la promessa di restituirglieli moltiplicati svariati volte, in parole povere vi promettono soldi in regalo che però non riceverete mai, in caso infatti, doveste accettare i vostri soldi sparirebbero in un lampo insieme ai truffatori, senza lasciarmi possibilità di recuperarli.