Al giorno d’oggi gli utenti possono pensare di acquistare le Apple AirPods Pro 2 ad uno dei prezzi più bassi e convenienti del momento, il tutto grazie ad una fantastica promozione disponibile su Amazon, che ne abbassa notevolmente la spesa finale da sostenere.

Il prodotto di cui vi parliamo oggi risulta essere caratterizzato dalla sua piena compatibilità esclusiva con i dispositivi di casa Amazon, ciò sta a significare che se siete in possesso di uno smartphone Android o Windows, non potrete fruire delle medesime prestazioni. E’ limitante, lo sappiamo, ma è ciò che contraddistingue particolarmente l’ecosistema dell’azienda di Cupertino, rendendolo a tutti gli effetti uno dei migliori in circolazione, per la sua interoperabilità tra i vari elementi.

Apple AirPods Pro 2: una promozione imperdibile con prezzo concorrenziale

Il prezzo di vendita delle Apple AirPods Pro 2 non potrebbe essere più basso, in questi giorni su Amazon arriva lo sconto migliore del momento, con la possibilità di ridurre la spesa di 60 euro rispetto al listino iniziale di 279 euro. In questo modo il consumatore si ritrova a dover investire 219 euro per il suo acquisto, con una riduzione del 22% automaticamente inviata sulla pagina ufficiale. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il prodotto non presenta più il connettore lighting nella parte posteriore della custodia di ricarica, come da normativa europea, è stato sostituito con la variante che prevede connettore USB-C, la quale non cambia per nulla alla precedente, solamente per il connettore stesso. Tra le nuove funzioni da notare è possibile notare la cancellazione attiva del rumore, il cosiddetto ANC, a cui si aggiunge, almeno recentemente, la funzione apparecchio acustico, oppure l’ottimo audio spaziale personalizzato, con dettagli precisi ed altissima fedeltà della riproduzione sonora, a prescindere dalla sorgente.