LG si prepara a rivoluzionare il settore dei PC ultraleggeri. Ciò grazie alla nuova gamma Gram 2025. Con aggiornamenti hardware di ultima generazione e una serie di funzionalità avanzate, i nuovi modelli puntano a soddisfare un’ampia gamma di esigenze. La linea è formata da tre principali dispositivi. Ovvero Gram 16 Pro, Gram Pro 2-in-1 e Gram 17 Pro. A catturare l’attenzione è soprattutto il Gram 16 Pro. Si tratta del primo dispositivo della serie a integrare il processore Core Ultra 200V Lunar Lake di Intel, dotato di una potente NPU. Quest’ultima è stata progettata per gestire applicazioni AI avanzate. Il modello presenta anche il titolo di Copilot Plus PC, distinguendosi come un laptop capace di integrare a pieno strumenti AI.

LG Gram: tre nuovi modelli in arrivo

Gli altri due modelli, il versatile Gram Pro 2-in-1 e il performante Gram 17 Pro, adottano invece i processori della serie Core Ultra Arrow Lake. Anch’essi caratterizzati da elevate prestazioni e bassi consumi. Il Gram 17 Pro si distingue per la presenza di una scheda grafica dedicata, la NVIDIA RTX 4050. Quest’ultima è stata pensata per chi necessita di maggiore potenza grafica. Mentre gli altri si affidano alla GPU integrata.

Dal punto di vista tecnico, i laptop condividono specifiche di altissimo livello. Tra cui un display LCD con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel. E luminosità fino a 400 nit. A ciò si unisce refresh rate variabile fino a 144 Hz (con opzione OLED per il 2-in-1) e fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe Gen.4 fino a 2 TB. Le batterie assicurano un’ottima autonomia. Con capacità di 77 Wh per i modelli da 16 pollici e 90 Wh per il 17 pollici.

LG non si ferma qui. per chi cerca una soluzione più economica, arriverà il Gram Book da 15 pollici. Il dispositivo sarà dotato di un processore Core i5, RAM DDR4 e uno schermo FHD da 60 Hz. Con un design ultraleggero, una connettività completa e funzionalità avanzate, la nuova gamma Gram del marchio LG si preannuncia come una delle novità più attese del 2025.