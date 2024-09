Il prossimo mese sarà decisamente importante per quanto riguarda Intel, la nota azienda devota al mondo dell’informatica di consumo e dell’hardware lancerà infatti la sua prossima generazione di processori con l’obiettivo e anche il bisogno di rilanciarsi, gli ultimi anni sono infatti stati deludenti soprattutto a causa dei problemi avuti dai professori di 13ª e 14ª generazione che hanno obbligato Intel a dover dare una seria svolta sia da un punto di vista dell’affidabilità che delle prestazioni dal momento che la concorrenza di AMD l’ha letteralmente scalzata dalla sua posizione di predominio.

Dunque, la prossima serie di processori, denominata a Arrow Lake, avrà il compito di adempiere a questi obiettivi nella speranza per Intel di convincere sia il mercato sia gli investitori, i professori in questione arriveranno nel mese di ottobre anticipando il normale periodo di lancio sotto la scia di quanto fatto anche dalle altre aziende che hanno deciso di anticipare il mercato per cercare di cogliere di sorpresa le rivali.

Lancio rinviato

Stando a quanto emerso in passato l’arrivo dei nuovi processori che costituiranno la serie Core Ultra 200K, era previsto per il 17 ottobre, a quanto pare però questa data ha subito recentemente una variazione con delay di una settimana, l’arrivo ufficiale è infatti segnato per il 24 ottobre, data che vedrà il debutto delle nuove CPU desktop, non si sa bene il motivo legato a questo rinvio da parte di Intel, ciò nonostante non si temono ulteriori rinvii dal momento che le CPU sono già comparse sui siti web di alcuni rivenditori, segno che l’annuncio ufficiale dovrebbe essere ormai imminente, non a caso i professori sono apparsi nei listini di Europa e Canada con prezzi in linea o leggermente superiori rispetto a quelli della precedente serie Raptor Lake Refresh.

Non rimane dunque che attendere per vedere nel pratico come si comporteranno questi nuovi processori e se riusciranno a tenere testa alla concorrenza di AMD con i suoi Ryzen.