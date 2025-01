Il prossimo iPhone SE di quarta generazione potrebbe rappresentare una svolta importante per Apple. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo modello abbandonerà il design classico ereditato dai primi iPhone. Ciò al fine di adottare un aspetto moderno “tutto schermo” simile a quello introdotto con i modelli della gamma X. Tale evoluzione riflette non solo un cambio estetico, ma anche l’intenzione di Apple di offrire un’esperienza utente più uniforme. E soprattutto in linea con i suoi prodotti di fascia alta. Pur mantenendo un prezzo accessibile.

Apple: cosa sappiamo sul nuovo iPhone SE 4

Una delle caratteristiche chiave emerse da alcune immagini della custodia è la presenza di un singolo foro per la fotocamera principale. Quest’ultimo accompagnato da uno più piccolo per il flash LED. Tale configurazione suggerisce un design ispirato all’iPhone XR, ma con un hardware più recente e funzionale. Alcune voci di corridoio indicano che la scocca sarà basata su quella dell’iPhone 14. Anche se con un modulo fotografico semplificato per contenere i costi.

L’hardware interno promette di essere uno dei punti di forza del dispositivo. Si prevede infatti che l’iPhone SE 4 utilizzerà la stessa piattaforma hardware degli iPhone 16 non Pro. Portando prestazioni di alto livello in un dispositivo. Inoltre, tale modello potrebbe segnare il debutto del primo modem proprietario sviluppato da Apple. Un passo importante per l’azienda verso l’indipendenza tecnologica e l’ottimizzazione dei propri dispositivi.

Sul fronte del display, il quarto iPhone SE potrebbe adottare un pannello con notch. Un dettaglio che resta ancora avvolto nel mistero. Sarà un LCD, come nei modelli precedenti, o Apple farà finalmente il salto verso un display OLED anche per la fascia economica? La risposta potrebbe influire significativamente sull’appeal del dispositivo.

Un altro aspetto cruciale sarà il prezzo. Negli Stati Uniti, il dispositivo potrebbe partire da circa 500 dollari. Mentre in Europa si parla di una cifra vicina ai 600 euro. Suddetto posizionamento lo renderebbe un’opzione interessante per chi desidera accedere all’ecosistema Apple, usufruendo anche di Apple Intelligence, senza investire cifre troppo elevate.