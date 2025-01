Continuano ad arrivare nuovi rumors e indiscrezioni riguardanti uno dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Ci stiamo riferendo al prossimo iPhone SE 4, nuovo smartphone compatto ed economico del colosso che si appresta ad arrivare sul mercato. Di quest’ultimo abbiamo già avuto modo di scoprire numerose informazioni in anteprima, ma ora sono spuntati in rete nuovi dettagli. In particolare, sembra che questo device arriverà sul mercato mobile con un altro nome, ovvero iPhone 16E.

iPhone SE 4, il nuovo device potrebbe arrivare con il nome di iPhone 16E

Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone SE 4. Fino ad ora pensavamo tutti che sarebbe stato annunciato sul mercato mobile con questo nome, ma a quanto pare ci sbagliavamo. Il noto leaker del settore Majin Bu, infatti, ha rivelato tramite un post sul social X che il nuovo device potrebbe arrivare sul mercato con un altro nome.

Based on what my source has reported, it seems that the new iPhone that Apple will unveil in 2025 will not be called iPhone SE4, but iPhone 16E. It should feature a design similar to the iPhone 14, with an OLED display and an action button. The available colors will be white and… pic.twitter.com/Vm8DCh1Xo0

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) December 31, 2024