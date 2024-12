YouTube: il nuovo pulsante che stravolge tutto, ecco cosa fa

Questa volta YouTube porta ai suoi utenti una nuova opportunità. È arrivato infatti un nuovo pulsante che si chiama “Play Something“, ovvero “Riproduci qualcosa“. Questa soluzione è davvero eccezionale per chi non sa cosa guardare e con un solo tocco vuole avviare qualcosa. C’è un appunto da fare: questa nuova funzionalità riproduce dei video casuali all’interno del lettore Shorts, con l’obiettivo di ridurre al minimo tutti gli sforzi degli utenti.

Non è la prima volta che YouTube esplora questa strada

Questa non è la prima iterazione di una funzione simile. Nel 2023, un utente su Reddit aveva segnalato un banner “Play Something” nell’app, mentre un’altra fonte aveva notato un FAB che sembrava avere la stessa funzione, anche se non utilizzava esattamente questa dicitura. La versione attuale sembra unire le idee testate in passato, dando vita a una nuova modalità di accesso ai contenuti.

Una funzione utile ma per molti invadente

Al momento non è chiaro se e quando questa funzionalità verrà resa disponibile a tutti. È probabile che Google stia ancora valutando i dettagli del design e cercando di capire come integrarla al meglio nell’app.

Alcuni utenti potrebbero considerare il pulsante “Play Something” invadente, ma è altrettanto probabile che YouTube offrirà l’opzione di disattivarlo per chi non vuole utilizzarlo. Inoltre, potrebbe essere mostrato solo a chi non guarda video da un po’ di tempo, per incoraggiare l’interazione con la piattaforma.

L’idea di riprodurre contenuti casuali non è nuova nel settore dello streaming. Non è la prima volta che si vede una funzionalità del genere infatti, in quanto anche Netflix dispone di un tasto del genere. Sfruttandolo, gli utenti possono infatti far partire una serie TV o un film casuale, magari anche quando vogliono solo qualcosa in sottofondo. Ora che è arrivata anche su YouTube, una funzione di questo genere potrebbe rappresentare un passo verso il futuro, aiutando gli utenti a scoprire ancor di più la piattaforma.