La truffa della gravidanza miracolosa: attenti a questo messaggio

Come si può vedere nel testo in basso, qualcuno starebbe inviando dei messaggi tramite e-mail offrendo la possibilità di una gravidanza miracolosa, senza alcun rischio. Ovviamente non c’è nulla di reale in tutto questo, ma solo una grande bugia, una truffa volta a fare soldi.

Truffa della gravidanza sicura: attenzione a questo messaggio

Purtroppo messaggi del genere fanno leva sulla povera gente che ha problemi magari con una gravidanza e sta cercando ogni rimedio per avere un figlio. Come dice il testo, si offre una gravidanza senza alcun tipo di rischio ma chiaramente è una truffa che ha come unico fine quello di rubare soldi alle persone. Ecco il messaggio:

“Guarda un po’ intorno,

Stiamo vivendo tempi davvero impegnativi, vero?

Proprio ieri, camminavo al parco.

COME SEMPRE.

Quando ho notato qualcosa…

Mamme in attesa, con le mani sul pancione, sorridenti, ma…

C’era qualcosa che non andava.

Potevo percepire le loro paure silenziose:

“Andrà tutto bene?”

“Sto facendo tutto il possibile per il mio bambino?”

Ora, immagina che questa sia tu, per un momento.

Cerchi di rimanere forte e piena di speranza,

Ma dentro di te,

Ti senti insicura…

Desiderando una guida perfetta per accompagnarti.

Lo so,

Ci sono passata anch’io.

Perché nessuno ci dà un manuale, giusto?

Ti dicono cosa *potrebbe* funzionare,

Ma ti senti comunque smarrita.

Ecco perché sono qui per condividere qualcosa che ha cambiato tutto per me…

Non è una guida qualunque.

È LA guida—Gravidanza Miracolo.

Questo sistema rivoluzionario è stato progettato per mamme come te,

Che vogliono un percorso di gravidanza sicuro, naturale e pieno di serenità.

La parte migliore?

Non devi affrontare tutto da sola.

Ogni singolo passo è stato attentamente pensato per darti la tranquillità che meriti.

Scopri il Miracolo Oggi

Ti prometto,

Questo potrebbe essere l’inizio di qualcosa di straordinario per te e il tuo bambino.

Grazie per avermi permesso di essere parte del tuo viaggio.

A presto“.