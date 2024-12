Uno degli universi del web più famosi del mondo è senza alcun dubbio YouTube, la piattaforma dedicata ai contenuti video vanta infatti milioni di utenti attivi ogni giorno e allo stesso tempo milioni di Creator che costantemente in onda nel tubo con nuovi contenuti di altissimo livello, all’interno di questo contesto un dettaglio fondamentale per il funzionamento della piattaforma e rappresentata dall’interazione tra i creator e gli utenti, dettaglio che sta molto a cuore a YouTube che ha deciso di introdurre una novità a dir poco rivoluzionaria.

Risposte audio

Su YouTube, la possibilità di commentare i nostri video preferiti è presente dall’alba dei tempi, a quanto pare però molto presto riceverà una nuova funzionalità che potrebbe stravolgere completamente il concetto che abbiamo di interazione con i nostri creatori di contenuti preferiti, questi ultimi infatti in futuro potranno rispondere ai commenti della loro community tramite una nota vocale diretta verso l’utente che ha commentato, l’idea alla base è quella che stimolare un rapporto più stretto e confidenziale tra gli utenti e i loro creators possa migliorare l’esperienza d’uso di YouTube, rendendola più accattivante e incentivando di conseguenza le interazioni sociali e l’utilizzo della piattaforma stessa.

Questa funzionalità è dunque entrata in fase di test, ma presenta ancora delle limitazioni, i creatori che infatti vogliono utilizzarla devono essere ovviamente inseriti all’interno della fase di test e possono fare delle prove solo utilizzando l’applicazione iOS di YouTube e possono utilizzare i commenti audio solo per i video che hanno caricato e non su altri video, probabilmente le migliorie necessarie arriveranno nelle prossime settimane e partiranno sicuramente dal supporto ad Android e ulteriori novità arriveranno grazie ai feedback che i creatori lanceranno a YouTube e a Google.

Non rimane dunque che attendere per capire se questa funzionalità entrerà nell’Olimpo dei successi o se resterà nel limbo dei test non andati a buon fine.