Durante le ultime settimane del 2024, il noto operatore telefonico Iliad aveva reso disponibile all’attivazione un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo alla promo denominata Iliad Flash 210 5G e quest’ultima offriva agli utenti ben 210 GB di traffico dati ogni mese per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Questa offerta è terminata ieri 30 dicembre 2024. Tuttavia, visto il suo enorme successo, l’operatore ha ora deciso di proporre per il nuovo anno una nuova offerta gemella, denominata questa volta Iliad Flash 210 2025. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad rende disponibile la nuova offerta gemella Iliad Flash 210 2025

A partire dalla giornata di ieri 30 dicembre 2024 l’operatore telefonico Iliad ha deciso di rendere disponibile una nuova offerta di rete mobile estremamente conveniente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata Iliad Flash 210 2025. Quest’ultima è in realtà un’offerta gemella della precedente Iliad Flash 210 che è stata disponibile all’attivazione fino alla giornata di ieri.

Visto il suo enorme successo, l’operatore sembra infatti che abbia deciso di continuare a proporre la stessa offerta ma questa volta con un nome aggiornato per il nuovo anno. Nello specifico, anche l’offerta Iliad Flash 210 2025 arriva ad includere ogni mese fino a 210 GB di traffico dati validi sempre per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Il bundle di questa offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno sostenere un costo di 9,99 euro al mese, a cui vanno aggiunti 9,99 euro di costo di attivazione. Secondo quanto riportato dall’operatore, la nuova offerta rimarrà disponibile all’attivazione almeno fino al prossimo 16 gennaio 2025. Come è già successo, però, staremo a vedere se l’operatore deciderà di prorogare ancora la disponibilità di questa super offerta.

Ricordiamo che la nuova Iliad Flash 210 2025 è disponibile all’attivazione da tutti i nuovi clienti dell’operatore e anche dai già clienti che decideranno effettuare un upgrade rispetto alla propria offerta.