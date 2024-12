Se siete degli abituali utilizzatori della nota piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp, probabilmente negli ultimi giorni potreste essere incappati in una pericolosa truffa che sta colpendo moltissimi utenti in tutto il mondo e purtroppo anche in Italia, sembra infatti che i truffatori si siano accorti di come utilizzare WhatsApp possa risultare molto più redditizio ai loro fini fraudolenti, il social in questione infatti consente di raggiungere molti più utenti e di conseguenza di aumentare in maniera importante le probabilità di successo dei loro tentativi di attacco.

Nello specifico, l’obiettivo dei truffatori rimane sempre lo stesso, riuscire a ingannare le loro vittime per portarle a consegnare i propri dati sensibili con le loro stesse mani, si tratta infatti di strategie basate su ingegneria sociale pensate per indurre la vittima ad abbassare la guardia e dichiarare dati in merito alla propria persona, ovviamente molto delicati come le password di accesso ai profili social o peggio ancora i codici per il conto corrente.

Il messaggio pericoloso in circolazione

Come potete leggere dall’esempio riportato sopra il messaggio entrato in circolazione in Italia si palesa sotto forma di una banale richiesta di tempo alla quale però in caso di risposta faranno seguito ulteriori messaggi con false proposte di lavoro molto allettanti o peggio ancora ricatti fasulli, alcuni dettagli ci permettono di capire che si tratta di una truffa, come ad esempio il numero completamente sconosciuto con un prefisso decisamente poco comune accostati ad un paese di provenienza altrettanto inaspettato, per di più si può constatare che tale numero non condivide nessun gruppo con l’utente contattato.

Nel caso dunque, doveste notare tutti questi elementi tutti insieme, probabilmente siete proprio davanti ad un tentativo di truffa bello e buono e la cosa migliore da fare e non rispondere e ovviamente procedere bloccando immediatamente l’utente che vi ha contattati, onde evitare di ricevere ulteriori messaggi o tentativi di truffa.