Truffa phishing: cosa significa e il messaggio che frega gli utenti

Purtroppo anche questa volta gli utenti si ritrovano ad affrontare una nuova truffa. Sta capitando di nuovo: è arrivato un nuovo problema nelle chat e nelle mail. Un inganno di tipo phishing sta girando facendo credere agli utenti qualcosa che non esiste.

In basso abbiamo incollato il testo in questione per rendere partecipi gli utenti del problema in atto. Fate molta attenzione soprattutto ad eventuali link.

Truffa in corso con questo messaggio: ecco cosa sta succedendo ultimamente

Come si può vedere direttamente nel messaggio in basso, quello che sta accadendo è davvero incredibile. C’è infatti un messaggio che fa credere ai poveri utenti di avere un pacco in sospeso quando invece nulla di tutto ciò è vero. Proprio per questo bisogna stare attenti: ci sono utenti che credono davvero di avere un pacco da attendere a casa e, vista la (finta) problematica manifestata da questo messaggio, proseguono cliccando sul link presente nel testo stesso.

Da quel momento parte la truffa vera e propria che porta via soldi agli utenti in un battibaleno. Oltre a questo, scompaiono anche i dati personali che finiscono nelle mani di ignoti, i quali probabilmente li utilizzeranno per fare altri misfatti in giro.

Ecco il testo per filo e per segno, da utilizzare come modello per capire come agiscono le truffe:

“Ricevere un pacco sospeso

IL TUO PACCO STA ARRIVANDO

Hai (1) pacco in attesa di consegna. Usa il tuo codice per tracciarlo e riceverlo. Pianifica la tua consegna e iscriviti alle nostre notifiche del calendario per evitare che ciò accada di nuovo!

PIANIFICA LA TUA CONSEGNA

Monitora tutte le tue consegne in un unico posto. Resta sempre vicino a noi!

Controlla lo stato attuale delle consegne di tutte le tue spedizioni. Consulta anche la cronologia dettagliata delle spedizioni e i tempi di consegna stimati per ogni invio.

PIANIFICA LA TUA CONSEGNA“.