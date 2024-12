E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un Apple iPhone 15, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno dei migliori sconti in circolazione, con la riduzione folle che Amazon ha deciso di attivare direttamente sullo stesso dispositivo.

La scheda tecnica dello smartphone parte da dimensioni complessivamente più che in linea con le aspettative, infatti raggiungono 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso che non va oltre i 171 grammi. Il tutto viene mosso da un processore complessivamente di ottima qualità, Apple A16 Bionic, che viene affiancato da un GPU di Apple (5-core), con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Da notare che tale quantitativo non può in nessun modo venire incrementato, poiché a tutti gli effetti non è presente lo slot per la microSD.

Apple iPhone 15: ecco lo sconto migliore di oggi

Sconto imperdibile applicato da Amazon direttamente su Apple iPhone 15, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter spendere per il suo acquisto solamente 731,99 euro, una spesa tra le migliori in circolazione, che abbassa di molto il valore consigliato di 879 euro. Collegatevi subito qui per l’ordine.

Il display è da 6,1 pollici, come al solito quando parliamo della variante “base” dello smartphone di casa Apple, trattasi del solito ottimo Super Retina XDR OLED, con refresh rate a 60Hz, che offre protezione Ceramic Shield contro urti e graffi di vario genere. Il comparto fotografico risulta essere decisamente di tutto rispetto, se considerate che comunque parliamo di un prodotto con due sensori posteriori: un principale da 48 megapixel, con alle spalle un ultragrandangolare secondario da 12 megapixel, che porta ad avere un angolo massimo di visione di 120 gradi, oltre a registrazione video in 4K a 60fps.