Un prezzo assolutamente da non perdere di vista in questi giorni vi attende su Amazon nel caso in cui vogliate acquistare uno dei migliori notebook in circolazione, stiamo parlando di Apple MacBook Pro, caratterizzato più che altro dalla presenza del processore Apple M4 Pro, che presenta CPU 12-core e GPU 16-core.

Le prestazioni sono indubbiamente il suo punto di forza, essendo un prodotto che nulla ha da invidiare ai mostri sacri del settore, oltre alla presenza di un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici di diagonale, uno dei migliori in circolazione, con colori estremamente precisi ed affidabili, sempre mantenendo il refresh rate fisso a 60Hz. La configurazione di cui vi parliamo nella promozione, lo ricordiamo, prevede anche 24GB di RAM, quindi una delle più potenti della line-up, a cui si aggiungono 512GB di memoria interna.

Amazon fa impazzire tutti: arriva lo sconto migliore sull’Apple MacBook Pro

Gli utenti sono molto felici di avere la possibilità di acquistare l’Apple MacBook Pro, con chip M4 Pro, quindi il migliore attualmente della line-up dell’azienda di Cupertino, con una riduzione di 200 euro rispetto al valore iniziale. Ciò sta a significare che non sarà necessario investire 2499 euro, per la variante in oggetto, ma la spesa viene ridotta a 2299 euro, sempre con garanzia di 24 mesi e consegna in pochi giorni. Compratelo qui.

Il prodotto di cui vi parliamo nell’articolo può essere acquistato in due colorazioni differenti, quella attualmente in promozione è in Nero Siderale, una delle più eleganti e di classe. L’autonomia di Apple MacBook Pro rappresenta senza dubbio uno dei suoi più grandi pregi e punti di forza, essendo facilmente utilizzabile anche per lunghe giornate senza dover ricorrere continuamente alla presa a muro per la ricarica.