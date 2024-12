PosteMobile presenta “Creami EXTRA WOW 150”. Un’offerta esclusiva per chi decide di passare a questo operatore. Disponibile solo online, la promo include minuti e SMS illimitati, oltre a 150GB di traffico dati in 4G+. La velocità di navigazione può raggiungere i 300Mbps, a un costo mensile di appena 6,99€. Per attivare tale proposta, è necessario acquistare la SIM PosteMobile con un contributo iniziale di 10€. Da qui basta effettuare una ricarica dello stesso importo, che copre anche il primo canone mensile.

PosteMobile: tecnologia avanzata e gestione semplice

I servizi extra di PosteMobile, inclusi senza costi aggiuntivi, comprendono “Ti cerco”, “Richiama ora” e la possibilità di controllare il credito residuo al numero 401212. In più, l’offerta prevede la funzione hotspot gratuita. La quale consente di condividere la connessione con altri dispositivi. L’utilizzo della promozione è regolato da condizioni di uso personale, mentre le tariffe sono valide solo per il traffico nazionale.

PosteMobile si appoggia alla rete Vodafone per garantire una copertura del 99% della popolazione italiana e una navigazione affidabile. Per sfruttare al meglio tale soluzione è necessario possedere un dispositivo compatibile con la tecnologia 4G+. Il traffico dati viene tariffato sui kilobyte realmente utilizzati. Assicurando così trasparenza e chiarezza nei costi. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente saranno applicate tariffe base. Ovvero 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 cent. per gli SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati. In tutti i casi è possibile riattivare l’offerta in pochi passi attraverso l’App PostePay, il sito ufficiale o inviando un SMS gratuito al numero indicato.

Grazie alla velocità di connessione fino a 300Mbps e alla semplicità di gestione tramite l’App PostePay, “Creami EXTRA WOW 150” si distingue per il rapporto qualità-prezzo. La trasparenza delle condizioni contrattuali e l’assenza di costi nascosti la rendono un’opzione super competitiva. Ideale per chi cerca una soluzione completa nel settore della telefonia mobile.