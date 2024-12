Vodafone ha lanciato un’offerta dedicata a chi decide di passare a questo operatore mantenendo il proprio numero da concorrenti selezionati, come Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali. Si tratta di una proposta pensata per attirare nuovi clienti con un pacchetto che punta su convenienza e completezza dei servizi inclusi. Il piano prevede un costo mensile di 6,99 euro e offre numerosi vantaggi sia per la navigazione in Italia che per l’utilizzo all’estero.

Vodafone e la nuova offerta per chi cambia operatore

Uno dei punti centrali dell’offerta è la disponibilità di 100 GB di traffico dati, utilizzabili su rete 5G nelle aree coperte e con dispositivi abilitati. Una soluzione ideale per chi fa un uso intensivo della rete, tra streaming, social media e lavoro da remoto. All’interno dell’Unione Europea, invece, sarà possibile utilizzare fino a 8,8 GB senza costi aggiuntivi, garantendo così continuità nell’esperienza di navigazione anche durante i viaggi.

Per quanto riguarda le chiamate e i messaggi, l’offerta include minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, sebbene siano applicate alcune condizioni di uso corretto e lecito. Questo significa che il traffico generato non deve superare determinati limiti giornalieri stabiliti dal contratto, per evitare utilizzi impropri dei servizi offerti.

Un altro punto interessante riguarda il costo di attivazione e la spedizione della SIM, entrambi gratuiti se l’offerta viene sottoscritta online o tramite il servizio di ricontatto telefonico. Questa scelta evidenzia l’intento di Vodafone di incentivare l’utilizzo dei canali digitali per snellire il processo di adesione al piano.

Il piano tariffario associato all’offerta è il Vodafone 25 New, che include servizi aggiuntivi come la segreteria telefonica, il servizio “Chiamami e Recall” per sapere chi ha cercato di contattare l’utente quando il telefono era irraggiungibile, e Smart Passport 2.0 per l’utilizzo dei servizi all’estero.

Vodafone, con questa iniziativa, punta chiaramente a rafforzare la propria posizione nel mercato della telefonia mobile, offrendo un pacchetto competitivo che risponde alle esigenze di connettività e comunicazione moderne. Una proposta che, grazie alla combinazione di un ampio traffico dati, copertura 5G e costi contenuti, rappresenta un’alternativa interessante per chi sta valutando un cambio di operatore.