La rivoluzione Panda: il futuro di FIAT tra SUV e Fastback

FIAT si prepara a rivoluzionare il concetto di Panda, ampliandolo a una gamma globale. La Panda Fastback, attesa tra il 2025 e il 2026, rappresenta una sintesi di innovazione e tradizione. Con una lunghezza di circa 4,3 metri, questo modello punta a unire funzionalità e stile audace. Il design, ispirato alla Grande Panda, propone un frontale verticale e forme squadrate. La firma luminosa, con listelli a LED, offre un aspetto distintivo e contemporaneo.

Cosa possiamo aspettarci sul piano tecnico? La piattaforma Smart Car, multi-energia, permette di integrare motorizzazioni ibride e 100% elettriche. Si ipotizza l’adozione del powertrain Mild Hybrid da 100 o 136 CV per le versioni ibride. Per la versione elettrica, potrebbe essere usata l’unità della Grande Panda da 113 CV con una batteria da 44 kWh. Forse saranno disponibili varianti con batterie più capienti. FIAT punterà davvero su accessibilità e sostenibilità? La Panda Fastback potrebbe sostituire modelli come FIAT Tipo e Fastback in Brasile. FIAT sta mostrando un approccio anticonformista, come sottolineato dal CEO Olivier Francois. Sebbene i muletti non siano ancora stati avvistati, il lancio è sempre più vicino. Sarà questo il modello che ridefinirà il segmento delle compatte globali?

FIAT Giga Panda: un SUV per sette

Accanto alla Fastback, FIAT lancerà il SUV Giga Panda, lungo circa 4,4 metri. Questo modello, pensato per ospitare fino a sette passeggeri, punta a ridefinire gli standard di praticità. Il legame con la Multipla è evidente, ma qui si guarda al futuro. Le dimensioni generose non compromettono l’accessibilità, uno dei tratti distintivi della gamma Panda.Anche il Giga Panda sarà basato sulla piattaforma Smart Car, con motorizzazioni ibride ed elettriche. Queste scelte rafforzano l’impegno di FIAT verso una mobilità sostenibile. La strategia di diversificazione è chiara: come la gamma 500, anche la Panda diventerà un simbolo di versatilità. Con il 2025 alle porte, FIAT si prepara a sorprendere il mercato. I primi dettagli su design e tecnologia lasciano immaginare modelli capaci di conquistare un pubblico globale. Innovazione e tradizione convivranno in una gamma che punta a scrivere una nuova pagina nella storia dell’automobile italiana.