In occasione delle festività, 1Mobile presenta una nuova offerta pensata per i nuovi clienti, la Speed 5G 150 Christmas Edition. Disponibile fino al 7 gennaio 2025, questa promozione offre un pacchetto ricco di servizi. Tra cui 150GB in 5G, minuti illimitati per chiamate nazionali e 50 SMS, verso tutti i numeri mobili e fissi. Il primo mese è disponibile a un prezzo promozionale di soli 5€. Mentre dal secondo mese il costo salirà a 6,99€. L’attivazione dell’offerta è completamente gratuita per chi porta il proprio numero da altri operatori. Invece chi sceglie un nuovo numero dovrà pagare una tariffa di attivazione di 5€.

1Mobile: termini e condizioni della promozione

L’ offerta di 1Mobile si basa sulla rete Vodafone. La quale permette ai clienti di usufruire di una connessione stabile e veloce in 5G. In grado di garantire prestazioni elevate per la navigazione in internet. È però importante notare che se non vengono rispettati i requisiti necessari per accedere alla rete 5G, la navigazione avverrà comunque, ma in 4G. I 150GB di traffico dati sono validi sia in Italia che nell’UE. Proprio come previsto dalla regolamentazione europea. Ma non sono cumulabili con il mese successivo in caso di non utilizzo.

L’offerta è attivabile esclusivamente da nuovi clienti in portabilità, ma è anche disponibile per chi sceglie un nuovo numero. Si rinnova automaticamente ogni mese, però è necessario disporre sempre del credito sufficiente per il rinnovo. Se questo non è sufficiente, l’offerta verrà sospesa fino a quando il cliente non ricarica il proprio conto. In più, se l’utente decide di abbandonare 1Mobile entro i primi 180 giorni dall’attivazione, dovrà pagare i bonus usufruiti in fase di attivazione e rinnovo. I quali saranno addebitati sul credito residuo.

La gestione della promo è semplice e intuitiva. Ciò grazie all’app di 1Mobile e all’area personale sul sito web. Su cui è possibile controllare i consumi, monitorare il credito e verificare lo stato della propria offerta. In più è possibile disattivare l’offerta in qualsiasi momento. Con il diritto di utilizzare le unità rimanenti fino alla scadenza della promozione. Per finire, 1Mobile avvisa che alcuni dispositivi, come quelli Blackberry o certi modelli Brondi e Wiko, potrebbero non essere compatibili con i suoi servizi, a causa di limitazioni hardware o software. In tal caso, la compagnia non si assume alcuna responsabilità per eventuali disagi.