Samsung ha scelto di migliorare la gestione delle notifiche con la nuova One UI 7, basata su Android 15. Questo aggiornamento, attualmente è disponibile in versione beta per i Galaxy S24. Ed introduce una serie di novità che toccano sia l’estetica che le funzionalità. Tra le principali innovazioni vi è la suddivisione del pannello rapido in due sezioni. Una dedicata ai toggle rapidi e una riservata esclusivamente alle notifiche. Si tratta di un cambiamento importante che promette di rendere l’interfaccia più intuitiva e ordinata che mai.

One UI 7: il filtro delle notifiche, come funziona e perché è utile

Il vero punto di svolta però arriva con il debutto del “filtro delle notifiche“. A questa funzione vi si accede tramite le impostazioni avanzate e permette agli utenti di organizzare i propri avvisi in modo più razionale. Le notifiche vengono ordinate in base alla loro importanza. Quelle principali sono visibili in alto e quelle meno rilevanti spostate in una sezione inferiore dello schermo. Si tratta di una soluzione pensata per rispondere alla crescente necessità di semplificare la gestione di un numero sempre più grande di informazioni.

La nuova funzione “filtro delle notifiche” consente alle persone di scegliere quali tipi di avvisi spostare nella sezione secondaria, chiamata “altre notifiche”. Tra le opzioni disponibili, è possibile selezionare notifiche più vecchie, relative ad attività in background o manualmente ridotte a icona. Quando questi filtri vengono attivati, le notifiche non prioritarie vengono automaticamente separate da quelle principali. Migliorando la leggibilità e riducendo il caos.

L’introduzione di questa funzione non è però casuale. Negli ultimi anni, gli smartphone sono diventati centrali nella vita di tutti i giorni, con un numero sempre più alto di app che generano tantissime notifiche. Samsung punta così ad offrire ai suoi clienti uno strumento in grado di affrontare questa complessità. Garantendo un’esperienza d’uso più fluida.

Insomma con la One UI 7, il colosso coreano si propone di risolvere uno dei problemi più sentiti dagli utenti Android, distinguendosi così dai competitor. La gestione personalizzata delle notifiche non solo migliora l’usabilità del dispositivo, ma rappresenta un passo avanti verso un’interfaccia più intelligente e flessibile che mai.