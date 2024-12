I telefoni spesso sono pieni di funzioni utili ma che speriamo di non aver mai bisogno di utilizzare, come quella che permette di ritrovare il dispositivo dopo averlo perso. Poi ci sono le funzionalità per la sicurezza, non sempre aggiornate o disponibili allo stesso modo su tutti i dispositivi. Samsung, ad esempio, è una delle ultime ad integrare finalmente la funzione per il rilevamento degli incidenti stradali.

iPhone e Google Pixel dispongono già del rilevamento degli incidenti automobilistici che arriverà a breve anche per dispositivi Samsung. Il prossimo a ricevere questa funzione dovrebbe essere proprio il nuovo Galaxy S25 Ultra. L’azienda ha lavorato a lungo per implementare la funzione già in alcuni modelli precedenti come il Galaxy S24 Ultra o il Galaxy Z Fold 5, dotati entrambi dei sensori necessari ma non del software adatto.

Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe presto integrare la funzione per rilevare gli incidenti stradali

Secondo alcune fonti, il codice per attivare e disattivare l’opzione è presente nella build della One UI risalenti alla versione 5.1.1, ma non esiste ancora un modo effettivo per attivarlo. L’inclusione dei sensori necessari non conferma che il Galaxy S25 Ultra supporterà la funzione per il rilevamento degli incidenti, anche se indica che potrebbe accadere quanto prima. Potrebbero esserci altre considerazioni da fare prima che diventi disponibile per tutti. Con un po’ di fortuna, la funzionalità verrà rilasciata con il lancio del dispositivo o poco dopo.

La funzionalità Car Crash Detection su iPhone ha già dato prova di essere utile. Una sicurezza aggiuntiva che può fare una differenza notevole sulla strada. Si spera che anche un dispositivo di punta come il Samsung Galaxy S25 Ultra possa presto adoperarla per i propri utenti. Il dispositivo dovrebbe essere annunciato il 22 gennaio in occasione dell’evento Galaxy Unpacked dell’azienda. Poco dopo, il 24 gennaio, si darà il via ai preordini. Non ci resta che aspettare anche ulteriori annunci riguardanti le funzioni incluse.