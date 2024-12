L’iPhone 16 Pro si conferma come il cellulare con il miglior valore usato del 2024. Cosa che contribuisce a consolidare la reputazione di Apple come leader indiscusso nel mercato degli smartphone. Secondo un’indagine condotta da WeFix.it, azienda specializzata in riparazioni e assistenza tecnica, l’ultima generazione di iPhone ha dominato la classifica elaborata attraverso il sistema di monitoraggio WeFix.it Index. Lo studio ha analizzato 40 modelli lanciati durante l’anno. Valutando parametri chiave come svalutazione, durabilità, qualità dell’assistenza tecnica e rivendibilità.

Apple al vertice, mentre Samsung e Android cercano spazio nel mercato premium

In questa analisi, l’iPhone 16 Pro ha ottenuto un punteggio di svalutazione straordinario di 9,72. Mantenendo il suo valore sul mercato dell’usato meglio di qualsiasi altro dispositivo. Seguono l’iPhone16 Pro Max (9,02), il modello base iPhone16 (8,99) e l’iPhone16Plus. Quest’ultimo leggermente meno ambito ma comunque presente nella top 4. Walter Ruggeri, responsabile statistico di WeFix.it, ha sottolineato come la capacità dell’iPhone 16 Pro di mantenere il suo valore nel tempo rappresenti uno dei dati più importanti dell’ interno anno. In tutto ciò Apple non solo domina la classifica generale, ma primeggia anche in tre dei quattro parametri analizzati. Quali : svalutazione, durabilità e rivendibilità.

Anche se Apple monopolizza la vetta, altri marchi riescono comunque a ritagliarsi uno spazio nella top ten. Al quinto posto si trova il Samsung Galaxy Z Flip6, considerato il miglior smartphone Android grazie a un equilibrio tra durabilità e rivendibilità. Oppo Find X8 Pro e Xiaomi 14 Ultra si distinguono per prestazioni solide. Mentre il resto della classifica è completato da altri modelli Samsung, come il GalaxyS24 e il GalaxyZ Fold6.

L’indagine mette in evidenza un mercato polarizzato. In cui i dispositivi di fascia alta mantengono il loro valore nel tempo. Mentre quelli di fascia media o economica subiscono una rapida svalutazione. Tutto ciò spiega perché i consumatori tendono a investire su prodotti premium, percepiti come più affidabili e duraturi. La netta superiorità di Apple rafforza quindi questa tendenza. Invece, i competitor, pur mostrando qualità, faticano a competere nel segmento premium.