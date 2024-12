Truffa pericolosa: fate attenzione al messaggio, non c'è nulla di vero

Ogni volta che arriva una nuova truffa le persone riescono a farsi cogliere di sorpresa in quanto gli inganni migliorano sempre di più nel proporre tecniche di persuasione. Il testo che sta girando in queste ore avrebbe fatto credere agli utenti di poter avere una nuova conoscenza con una ragazza, cosa ovviamente falsa.

Coloro che ci hanno creduto, hanno finito per perdere i loro soldi in men che non si dica e ancor peggio, i loro dati personali.

La truffa che sta girando in questi giorni è letale: ecco il messaggio

“Ciao, vorrei offrirti una conoscenza sessuale.

Mi chiamo Carolann e sono venuta qui la settimana scorsa come parte di un programma di scambio di un anno.

Dal momento che non ho ancora trovato amici e fan qui, ti suggerisco di determinare il momento giusto insieme e organizzare appuntamenti per amore.

Spero ti sia piaciuta la mia idea semplice e interessante? Voglio dire subito che sono molto depravato e pronto per qualsiasi fantasia.

Allego il percorso al mio profilo e aspetto il tuo messaggio, nickname Carolann-babe680.

Nel mio profilo troverai il mio numero whatsapp e le mie foto.

Sto aspettando la tua chiamata.”



Questi sono i consigli per evitare ogni tipo di truffa