Google introduce miglioramenti importanti per due dei suoi servizi più utilizzati, GoogleDrive e GoogleGruppi. Per Drive, la principale novità riguarda la riproduzione video. Quest’ ultima infatti diventa immediata grazie a un lettore aggiornato. I video caricati potranno essere visualizzati istantaneamente, dunque senza dover star ad attendere il tempo di caricamento e l’inizio della nuova riproduzione. Tale aggiornamento è già in fase di rilascio, ma sarà completato per tutti all’inizio del prossimo anno. La funzione coinvolge clienti Workspace, abbonati Individual e anche utenti con account personali. Così da rendere il servizio più rapido e pratico per tutti.

Google e Gemini: sicurezza e conformità al centro

Per Google Gruppi, invece, l’attenzione si concentra sulle scorciatoie da tastiera. Questi comandi aggiornati semplificano la gestione di gruppi. In quanto favoriscono una navigazione più efficiente all’interno della piattaforma. Fino a gennaio, le nuove scorciatoie coesisteranno con quelle già esistenti. Ma presto diventeranno l’unica modalità disponibile. Anche questo aggiornamento è stato avviato e sarà completato entro metà gennaio. Offrendo un’esperienza più moderna e intuitiva.

Ma l’azienda però non si concentra esclusivamente sulle funzionalità. In quanto Google punta anche sulla sicurezza. A tal proposito, Gemini, il chatbot basato su intelligenza artificiale, ha ottenuto la certificazione SOC 1. Un riconoscimento che si aggiunge a SOC2 e SOC3 già acquisiti in passato. La conformità SOC1 attesta l’efficacia dei controlli sulla gestione dei dati finanziari. Così da garantire che le informazioni sensibili siano trattate in modo sicuro e nel pieno rispetto delle normative.

Questa certificazione è pensata per i clienti Google Workspace che utilizzano Gemini nelle versioni Business, Enterprise, Education o Education Premium. Tale traguardo conferma l’impegno di Google nell’offrire strumenti sicuri e affidabili per tutti i suoi utilizzatori. Gemini non introduce nuove funzionalità con questo aggiornamento. Ma ribadisce la sua attenzione sul rispetto degli standard internazionali e sulla protezione dei dati.