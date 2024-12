Il settore automotive è in costante evoluzione non solo per quanto riguarda le motorizzazioni ma anche per la tecnologia a bordo dei veicoli. I veicoli di nuova generazione sono sviluppati per limitare le distrazioni alla guida e un modo per non staccare gli occhi dalla strada è quello di utilizzare i display heads-up (HUD).

Gli HUD consentono di mostrare informazioni importanti al conducente come velocità del veicolo, segnali stradali e indicazioni per la navigazione. Gli HUD sono posizionati in prossimità della linea visiva, senza costringere a distogliere lo sguardo per cercare queste informazioni sul cruscotto o sul sistema di infotainment.

Secondo il report di IDTechEx intitolato “Heads-up Displays 2024-2034: Technologies, Players, Opportunities”, è possibile immaginare come il settore evolverà nei prossimi anni. Infatti, gli HUD stanno diventando una tecnologia sempre più importante per rendere sicuro il viaggio.

Il futuro dell’automotive: come gli HUD stanno rivoluzionando la sicurezza alla guida con informazioni proiettate sul parabrezza

Le stime condotte indicano che grazie a questi strumenti è possibile ottenere le informazioni in appena 1 secondo invece degli 1,8 secondi necessari con i display tradizionali. In questo modo, si può rimanere concentrati sulla guida senza distrazioni.

Al fine di ottenere questi risultati, le informazioni devono essere chiare e di facile interpretazione. Tuttavia, i costi di produzione degli HUD sono elevati e, per quanto comuni, sono limitati solo ad alcune case produttrici.

In futuro, il settore automotive potrebbe subire una interessante evoluzione grazie a tecnologie come la Realtà aumentata (AR). L’integrazione della AR potrebbe permettere di integrare nuove informazioni, sovrapponendole al mondo reale.

Ancora una volta, il limite più grande è legato ai costi di sviluppo ed implementazione della tecnologia. Il report conferma che le nuove versioni di HUD verranno integrate prima sui veicoli di fascia alta e poi, man mano che la tecnologia diventerà scalabile, anche sugli altri modelli ma il processo di rinnovamento richiederà del tempo.