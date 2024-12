Il nuovo titolo realizzato dal team polacco Games Incubator è dedicato a tutti gli amanti degli animali. Con Pets Hotel sarà possibile vestire i panni del proprietario di un hotel per animali con lo scopo di accudirli e rendere piacevole il loro soggiorno.

Il simulatore è pensato per far rilassare tutti i giocatori grazie ad un gameplay tranquillo e una vasta gamma di animali da coccolare. Inoltre, sono presenti anche elementi gestionali per ampliare il proprio hotel e personalizzarlo secondo i propri gusti.

Il titolo è disponibile su PC mentre da novembre è stato rilasciato su console Xbox Series X|S. Il debutto di Pets Hotel su PlayStation 5, invece, è previsto nel corso del 2025. Gli sviluppatori di Games Incubator hanno già dimostrato la propria passione per il tema con Animal Shelter. Il lancio su PC di Pets Hotel è stato accolto positivamente e il titolo ha ottenuto l’83% di recensioni positive su Steam.

Diventa il proprietario di Pets Hotel e prenditi cura dei tuoi ospiti a quattro zampe per rendere il soggiorno dei tuoi animali piacevole

Il gameplay si sviluppa prima persona (FPP) e i giocatori dovranno gestire tutti gli aspetti relativi all’hotel, dalle finanze, all’espansione della struttura senza dimenticare di accudire gli ospiti pelosi. Gli animali disponibili saranno tanti e variegati, passando dai classici cani e gatti, includendo anche conigli e tartarughe e tante specie di di pesci.

Considerando che ogni specie è diversa, ogni animale avrà esigenze specifiche da soddisfare in termini di cibo, cure e condizioni di vita. La sfida sarà quella di creare l’ambiente più adatto ad ogni animale e prendersi cura di loro nel miglior modo possibile.

Per farsi aiutare nella gestione quotidiana dell’hotel, sarà possibile assumere del personale tenendo conto delle finanze disponibili. Infatti, bisognerà valutare ogni acquisto ed espansione sulla base del bilancio tra entrate ed uscite.