L’offerta WEB 50 di CoopVoce si presenta come una soluzione chiara e trasparente per chi desidera un piano tariffario mobile conveniente, senza rinunciare alla qualità della connessione. Con un bundle di 50 Giga in 4G alla massima velocità e un costo mensile fisso di 7,90 euro, l’offerta si distingue per l’impegno di CoopVoce nel mantenere invariato il prezzo nel tempo, evitando sorprese agli utenti.

L’offerta WEB 50 di CoopVoce

La proposta non prevede vincoli contrattuali né costi extra nascosti, garantendo agli utenti la libertà di gestione della propria linea senza alcuna pressione. Inoltre, il servizio hotspot è incluso, permettendo di condividere la connessione con altri dispositivi in qualsiasi momento. L’attivazione può avvenire comodamente online o presso uno dei 900 punti vendita Coop distribuiti sul territorio nazionale.

Per chi sceglie l’attivazione online con spedizione della SIM a domicilio, il costo iniziale è di 10 euro, comprensivo di attivazione e spedizione. Lo stesso importo viene applicato anche per chi preferisce ritirare e attivare la SIM direttamente in un punto vendita Coop. I clienti già attivi su CoopVoce, invece, possono aderire a WEB 50 senza alcun costo aggiuntivo.

L’offerta include ulteriori vantaggi come il servizio LoSai di Coop per ricevere notifiche sulle chiamate perse e un supporto clienti accessibile sia tramite l’app dedicata sia attraverso assistenza diretta via chat con uno specialista. Inoltre, i numeri a sovrapprezzo risultano automaticamente bloccati, un dettaglio che rafforza l’impegno di CoopVoce verso la trasparenza e la protezione dei consumatori.

Un altro elemento distintivo di questa proposta è l’opportunità di autoricaricarsi facendo la spesa nei supermercati Coop. Un incentivo che unisce l’utilizzo quotidiano dei servizi mobili con la spesa settimanale, aggiungendo valore a un’offerta già particolarmente competitiva.

WEB 50 non è solo un piano tariffario, ma una dichiarazione di intenti da parte di CoopVoce: fornire un servizio di qualità, con costi chiari e senza vincoli, pensato per chi desidera affidabilità e convenienza nel lungo periodo.