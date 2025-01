Manca ormai una manciata di giorni al debutto ufficiale sul mercato cinese del nuovo smartphone di punta del produttore tech Huawei. Ci stiamo riferendo al prossimo Huawei Enjoy 70X e sarà annunciato il 3 gennaio 2025. Nonostante manchi quindi pochissimo, continuano ad emergere in rete nuovi rumors e indiscrezioni. Le ultime news riguardano la pubblicazione di alcune foto hands-on dal vivo del device. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Huawei Enjoy 70X, nuove foto hands-on prima del debutto ufficiale

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete nuove foto hands-on del prossimo smartphone di punta del produttore tech Huawei. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Huawei Enjoy 70X e ora possiamo avere una ulteriore conferma riguardo al suo design definitivo.

Come è possibile osservare da queste foto, è quindi chiara l’ispirazione di questo smartphone con alcuni precedenti device appartenenti alla gamma Huawei Mate. Sul retro, infatti, spicca la presenza di un modulo fotografico con un anello nero circolare. Al suo interno troveranno posto un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un piccolo flash LED.

Le immagini in questione hanno poi confermato alcune delle future specifiche tecniche del dispositivo. In particolare, sappiamo che il prossimo Huawei Enjoy 70X sarà alimentato da uno degli ultimi soc dell’azienda, ovvero il soc HiSilicon Kirin 8000 e quest’ultimo sarà affiancato da una GPU Mali-G610. Sul fronte è presente un display con tecnologia OLED leggermente curvo ai lati. La diagonale è pari a 6.78 pollici ed è presente una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Per quanto riguarda il software, a bordo troviamo HarmonyOS in versione 4.2.

Tra le altre caratteristiche tecniche, ci si aspetta la presenza di una batteria estremamente capiente pari a ben 6100 mah. Quest’ultima avrà poi il supporto alla ricarica rapida da ben 40W.