Iliad supera Sky nella rete fissa FTTH e si conferma tra i leader

Iliad continua a tenere un ruolino di marcia invidiabile e lo dicono i dati. Stando a quanto raccolto ufficialmente dall’Osservatorio sulle Comunicazioni, è stato raggiunto un nuovo traguardo nel mercato dell rete fissa con tecnologia in fibra FTTH. A pubblicare il tutto è AGCOM, che conferme il superamento ai danni di Sky.

È proprio così che Iliad ha consolidato ancora una volta la sua posizione tra i principali operatori in Italia. Con una quota di mercato del 5,7%, Iliad ha superato Sky, che si attesta al 5,5%, dimostrando una crescita significativa e costante nel tempo.

La crescita di Iliad nel settore FTTH

Questa notizia conferma il successo del modello di Iliad, che ha saputo conquistare la fiducia degli utenti puntando su trasparenza, prezzi competitivi e una rete di alta qualità. Entrata relativamente da poco nel segmento della rete fissa, Iliad è riuscita in breve tempo a farsi spazio tra i principali operatori italiani, grazie anche alla sua strategia mirata alla semplicità e alla chiarezza delle offerte.

I dati dell’Osservatorio AGCOM mostrano come Iliad sia uno dei protagonisti in un mercato sempre più competitivo, dove gli utenti cercano connessioni veloci e affidabili per soddisfare le crescenti esigenze di lavoro, studio e intrattenimento da casa.

Il posizionamento nel mercato

Nonostante sia un operatore più giovane rispetto ai big del settore, Iliad continua a scalare le classifiche, dimostrando che innovazione e qualità possono fare la differenza. Il confronto con Sky, un brand consolidato nel panorama italiano, evidenzia come la strategia di Iliad stia dando frutti anche nel lungo periodo.

Per approfondire i dati dell’Osservatorio AGCOM, puoi consultare il comunicato ufficiale e i dati completi.

Grazie a questo risultato, Iliad non solo rafforza la propria presenza nel settore della rete fissa, ma conferma il suo impegno nel portare innovazione e convenienza agli utenti italiani. Un traguardo che testimonia la validità del suo modello e che segna un ulteriore passo verso una maggiore competizione nel mercato delle telecomunicazioni in Italia.