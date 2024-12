Se avete bisogno di cambiare la promozione attiva sul vostro numero di cellulare, questo è sicuramente uno dei migliori periodi in cui intervenire, il mercato della telefonia è ovviamente in fermento dal momento che il periodo natalizio ha portato all’arrivo di tantissime nuove promozioni, dal momento che i provider telefonici vogliono sfruttare l’energia delle festività per incrementare il loro mercato.

Tra i vari provider di maggiore rilievo, ovviamente un nome da considerare è quello di ho mobile, quest’ultimo da tantissimi anni e infatti una garanzia per tutti coloro che vogliono sottoscrivere una promozione sul proprio smartphone, i punti di forza dell’operatore vestito di viola sono infatti un prezzo decisamente competitivo abbinato a tantissimi giga di Internet da poter sfruttare in tutta comodità.

Se dunque siete interessati a sottoscrivere una promo con questo provider, eccovi le sue nuove promozioni attualmente disponibili sul sito ufficiale.

Tre super promo

Attualmente sul sito ufficiale dell’operatore vestito di viola sono disponibili tre promo davvero ottime, la prima a 6,99 € garantisce 150 GB di traffico dati in connettività 4G con minuti ed SMS illimitati, la seconda invece offre ben 200 GB con minuti ed SMS illimitati a 8,99 € al mese e l’ultima offre le medesime caratteristiche della precedente, solo che la connettività migliora dal momento che è in 5G e il prezzo arriva a 9,99 € al mese.

Un’altra caratteristica comune a tutte e tre le promozioni e il costo di attivazione che equivale a 2,99 € ma solo per coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale supportato dalle tre promozioni, l’elenco dei provider è presente all’interno delle pagine ufficiali delle singole promozioni, dunque nel caso foste interessati prima di procedere assicuratevi di provenire da un operatore supportato da una delle tre promozioni che deciderete di attivare, in caso contrario infatti il prezzo di attivazione salirà a 29,90 €, in entrambi i casi quest’ultimo però include il costo della Sim e della sua spedizione.